«Нова пошта» учетверо знизила мінімальну вартість доставки у США. Які зараз ціни?

Компанія «Нова пошта» знизила вартість доставки у США. Відтак мінімальна ціна стала нижчою у чотири рази.

Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі компанії.

Тепер «Нова пошта» має нову градацію тарифів для посилок з вагою, де є крок у 100 грамів. Клієнт сплачуватиме не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, а різну ціну — за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг тощо.

Нова тарифікація доступна для приватних і бізнес-клієнтів. Наприклад, доставка документів вагою до 100 г коштуватиме 350 грн замість 1 300 гривень, а відправлення вагою 15 кг — 4 600 гривень замість 6 800 гривень.

Термін доставки у США становить від 10 днів на будь-яку адресу по всій території країни. І зробити відправлення можна з будь-якого відділення «Нової пошти».