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Кількість загиблих від російського ракетного удару по Краматорську зросла до десяти. Поранена 61 людина

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Ввечері 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. У ході пошуково-рятувальної операції станом на 11:30 28 червня стало відомо про десятьох загиблих і 61 пораненого.

Про це пише Національна поліція.

Серед загиблих — три дитини: 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Восьмимісячний малюк поранений, але загрози його життю немає.

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Зараз на місці російського удару працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні.

  • Російські окупанти о 19:32 27 червня завдали удару по центру Краматорська, поціливши неподалік закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. Про те, що в центральному кафе було багато відвідувачів, росіянам, за даними СБУ, розповів агент спецслужб рф — працівник місцевого газотранспортного підприємства. СБУ вважають, що він скоригував російський ракетний удар.
  • Також окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке Краматорського району, там поранені пʼятеро місцевих мешканців, які ввечері перебували у себе вдома.