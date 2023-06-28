Тіла вбитих підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова росіяни передадуть родичам. Їх поховають у Бердянську

Тіла загиблих підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова росіяни передадуть родичам, вони зможуть їх поховати в Бердянську, але росія досі офіційно не підтвердила Офісу омбудсмена загибель дітей.

Про це «Бабелю» повідомив представник уповноваженого з прав людини в системі органів безпеки і оборони Олександр Кононенко.

Він розповів, що вперше про хлопців в Офісі омбудсмена дізнались, коли вони були в статусі свідків у справі про диверсію на залізниці.

«Їх возили в Ростов, проводили там експертизи, зокрема психологічну, і наприкінці травня їм змінили статус, висунули звинувачення. Але нам офіційно про це не повідомляли», — розповів Кононенко.

За інформацією «Бабеля», обом хлопцям оголосили обвинувачення в тому, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом.

Офіс омбудсмена намагався повернути дітей в Україну. «Ми вели переговори, щоб повернути цих двох хлопців до 1 червня — Дня захисту дітей. Але росіяни не віддали», — розповідає Кононенко.

За його словами, після того як у медіа зʼявилась інформація про загибель хлопців, Офіс омбудсмена надіслав листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій і попросив спростувати або підтвердити інформацію. «Ми досі не отримали відповіді», — каже Кононенко.

Він також уточнив, що інформація про те, що Офіс омбудсмена намагається повернути тіла дітей на підконтрольну територію, не відповідає дійсності, бо родичі хлопців живуть у Бердянську і хочуть поховати дітей там.