У Бердянську окупанти вбили двох підлітків з проукраїнською позицією

«Керівник» окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов 25 червня заявив про вбивство двох неповнолітніх українських партизанів.

За його словами, один з них був 16-річний Тигран Оганесян, якого раніше росіяни тримали в полоні.

Рогов стверджував, що о 19 годині, коли люди відпочивали на міській набережній, двоє відкрили вогонь з автоматів. Пропагандистські канали писали, що нібито загинув поліцейський і ще один росіянин, але чи це правда, встановити не вдалося.

За даними телеграм-каналу «Бердянськ сьогодні», інформація про вбивство Тиграна, найімовірніше, правдива.

Координаторка організації «Медійна ініціатива за права людини» Ольга Решетилова повідомила, що другий вбитий підліток — це Микита Ханганов.

За її словами, кілька днів тому по хлопців приїжджав окупаційний слідчий з озброєним конвоєм, але підліткам вдалося втекти. У день перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. У день убивства мама Тиграна розмовляла з ним за пів години до того, як їй подзвонив слідчий, щоб повідомити страшну новину. Під час телефонної розмови Тигран був спокійний, казав, що гуляє з Микитою, і вони думають, як святкувати день народження Микити. 25 червня хлопцю мало виповнитися 17 років.

Решетилова наголошує на розбіжності у фактах, часі й одязі. За її словами, родичі поки не бачили тіл хлопців. Натомість з учорашнього вечора батьків допитують і обшукують. Батьки Тиграна і Микити вважають, що перестрілка, передсмертне відео — це постановка для убивства хлопців.

Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. «Медійна ініціатива за права людини» проведе власне розслідування.