Президент України пропонує надати англійській статус мови міжнародного спілкування

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт № 9432 «Про застосування англійської мови в Україні».

Там пропонується офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити, які посадовці зобовʼязані володіти англійською, а також унормувати використання цієї мови у сферах влади, самоврядування, освіти, культури, охорони здоровʼя, транспорту тощо.

Гроші на впровадження таких норм мають виділятися з державного та місцевих бюджетів, ідеться в законопроєкті. А його головна мета — підвищити конкурентноспроможність України, її інвестиційну та туристичну привабливість та створити умови для опанування англійської українцями.