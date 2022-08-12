Мінкультури хоче надати англійській мові особливий статус в Україні

Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про особливий статус англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.
Про це повідомляють у пресслужбі міністерства.
Що передбачає проєкт закону:
- встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;
- значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;
- англійська мова буде обовʼязковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.
Зараз готують проєкт наказу про створення міжвідомчої робочої групи. До неї увійдуть нардепи, представники держорганів і громадськості. Робоча група напрацює пропозиції до законопроєкту. Наступний етап — громадське обговорення, а потім проєкт закону подадуть на розгляд уряду.
«Розширення сфери застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців у європейську спільноту. Кожен українець, який вивчатиме англійську мову, буде значно більше обізнаний про європейське життя», — зазначив перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.
Він додав, що наразі Україна у світовому рейтингу займає лише 40 позицію зі 112 країн світу за рівнем володіння англійською мовою.
- 6 червня премʼєр-міністр України Деніс Шмигаль повідомив, що англійська мова в Україні може отримати статус мови ділового спілкування. Це питання обговорювали на урядовій нараді.