Премʼєр Денис Шмигаль: Англійська мова в Україні може отримати статус ділової

Англійська мова в Україні може отримати статус мови ділового спілкування.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що це питання обговорили на урядовій нараді.

«Наразі Кабінет міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України», — заявив Шмигаль.

Профільні міністерства вже отримали завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.