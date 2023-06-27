Росія тримає у полоні 126 жінок, більшість з них є цивільними.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебувають 126 жінок. Із них 46 військових і 80 цивільних», — зазначили у відомстві.

Мінреінтеграції зазначило, що 23 жінки мають дітей: у 14 військових є 23 дитини, у 9 цивільних — 15 дітей.