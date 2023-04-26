Зеленський: За час повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 2 279 людей

За час повномасштабної війни росії з Україною додому з російського полону повернулися вже 2 279 українців.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, Україна працює над поверненням усіх, хто в полоні, хоча щодо деяких категорій полонених це особливо важко зробити — це не лише військовополонені, а і цивільні.

«Про всіх памʼятаємо. І навіть якщо по конкретній людині немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки це можливо».