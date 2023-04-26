Україна повернула з російського полону ще 44 людини

Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Додому вдалось повернути 44 людини.

Про це 26 квітня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них — 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, які захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину й воювали на сході. Також звільнили двох цивільних.

Серед звільнених є поранені, яких катували в полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

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З полону також звільнили військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував «суд» із ув’язненням на тривалий термін.