В Україні з 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.
Премʼєр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали у пригоді під час повномасштабної війни.
«Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, щоб мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам і цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм», — додав Шмигаль.
- 5 травня 2023 року Всесвітня організація охорони здоровʼя скасувала статус пандемії через коронавірус, zrbq діяв з 11 березня 2020 року. В Україні від коронавірусу померли 12 268 людей (із них 89 — діти), загалом перехворіли понад 5,5 мільйона людей.