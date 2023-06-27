В Україні з 1 липня завершується дія карантину через пандемію

В Україні з 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Премʼєр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали у пригоді під час повномасштабної війни.

«Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, щоб мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам і цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм», — додав Шмигаль.