Euractiv: НАТО залишить Столтенберга на посаді генсека Альянсу через війну в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, імовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дипломатів Альянсу.

Таке рішення ухвалили, щоб зберегти єдність і стабільність на тлі війни росії проти України.

Столтенберг мав залишити посаду генсека НАТО восени 2023 року. Цю посаду він обіймає з 2014 року.

За інформацією видання, мандат Столтенберга продовжать 28 червня.