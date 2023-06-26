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Трагедія батискафу «Титан»: Матір 19-річного загиблого поступилась йому місцем, аби він встановив світовий рекорд

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Девʼятнадцятирічний підліток Сулеман Давуд, який загинув у підводному човні «Титан», узяв із собою свій кубик Рубіка, бо хотів побити світовий рекорд.

Про це BBC розповіла його мама Крістін Давуд.

19-річний хлопець подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, і його батько Шахзада, який також помер, приніс камеру, щоб зафіксувати момент. За словами мами, Сулеман так любив кубик Рубіка, що носив його із собою всюди і збирав за 12 секунд.

Жінка планувала поїхати з чоловіком подивитися на уламки «Титаніка», але поїздку спочатку скасували через коронавірус, потім жінка вирішила поступитись місцем сину Сулеману, адже він також хотів поїхати.

Сулеман Давуд.

Сулеман Давуд.

Сулеман був студентом Стратклайдського університету в Глазго (Велика Британія). Його батько — британський бізнесмен Шахзада Давуд, що походив із однієї з найбагатших родин Пакистану.