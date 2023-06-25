Китай і росія блокують створення заповідників в Антарктиці. Ті мали б протидіяти зміні клімату

Китай та росія блокують міжнародну ініціативу зі створення трьох великих морських заповідників в Антарктиді, які мали би протидіяти кліматичним змінам і захищати океанічну екосистему.
Про це розповіли представники природоохоронних організацій, передає DW.
Щороку відбувається засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. На ньому 25 країн погодилися створити природоохоронні зони, проте цю ініціативу заблокували росія та Китай.
Нові заповідники, як йдеться в ініціативі, мають зʼявитись у східній Антарктиці, у морі Ведделла та біля Антарктичного півострова на загальній площі майже чотири мільйони квадратних кілометрів. Це могло б зберегти пінгвінів, тюленів, антарктичного криля, які потребують захисту в умовах глобального потепління й танення льодовиків.
Москва та Пекін протягом семи років не дозволяють створити заповідники, тому що побоюються, що більше не зможуть, зокрема, займатися виловом риби в тих водах.
- Науковці виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри. У лютому 2023 року морський лід Антарктиди досяг нового рекордно низького рівня.
- Через танення льодовиків морські течії різко сповільнюються, наближаючи кліматичну катастрофу. Течії розносять життєво важливе тепло, кисень, вуглець і поживні речовини по всій земній кулі. Якщо вони сповільняться, то в Європі буде похолодання, а океан слабше поглинатиме вуглекислий газ з атмосфери.