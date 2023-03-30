Морські течії різко сповільнюються через танення льодовиків. Це може спричинити кліматичну катастрофу

Австралійські науковці попереджають, що через танення антарктичного льоду глибинні океанські течії різко уповільнюються. Це може катастрофічно вплинути на клімат, пише BBC.

Морські течії частково зумовлені рухом вниз холодної та щільної солоної води поблизу Антарктиди. Але через танення льодовиків морська вода стає менш солоною та щільною, і ці процеси уповільнюються.

За оцінками вчених, глибоководні потоки, які рухають океанські течії, можуть зменшитися на 40% до 2050 року.

Вони розносять життєво важливе тепло, кисень, вуглець і поживні речовини по всій земній кулі. Уповільнення течії може спричинити похолодання в Європі, а також зменшити здатність океану поглинати вуглекислий газ з атмосфери.