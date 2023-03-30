Морські течії різко сповільнюються через танення льодовиків. Це може спричинити кліматичну катастрофу

Австралійські науковці попереджають, що через танення антарктичного льоду глибинні океанські течії різко уповільнюються. Це може катастрофічно вплинути на клімат, пише BBC.
Морські течії частково зумовлені рухом вниз холодної та щільної солоної води поблизу Антарктиди. Але через танення льодовиків морська вода стає менш солоною та щільною, і ці процеси уповільнюються.
За оцінками вчених, глибоководні потоки, які рухають океанські течії, можуть зменшитися на 40% до 2050 року.
Вони розносять життєво важливе тепло, кисень, вуглець і поживні речовини по всій земній кулі. Уповільнення течії може спричинити похолодання в Європі, а також зменшити здатність океану поглинати вуглекислий газ з атмосфери.
- Науковці виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Якщо він розтане, це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики, а це, своєю чергою, може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.
- Наразі Антарктиду оточує менше морського льоду, ніж будь-коли з кінця 1970-х, відколи почали використовувати супутники для його вимірювання.