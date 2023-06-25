Британського хакера засудили до пʼяти років вʼязниці за масштабний злам Twitter-акаунтів у 2020 році

Федеральний суд США засудив хакера Джозефа Джеймса О’Коннора до пʼяти років увʼязнення.

Громадянин Великої Британії ОʼКоннор визнав себе винним у справі про найбільший злам акаунтів у Twitter у 2020 році — йдеться про 130 облікових записів, зокрема сторінки Ілона Маска, Барака Обами і репера Каньє Веста.

У 2020 році ОʼКоннор, відомий під ніком PlugwalkJoe, разом зі змовниками отримав доступ до адміністративних інструментів Twitter. У липні 2020 року зі зламаних акаунтів знаменитостей вони написали серію твітів із проханням переказати криптовалюту на конкретний біткоїн-гаманець, щоб отримати взамін подвійну суму грошей. Це дозволило зловмисникам заробити майже $120 тисяч.