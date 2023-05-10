Британський хакер визнав себе винним у масштабному зломі Twitter-акаунтів у 2020 році

Громадянин Великої Британії Джозеф ОʼКоннор визнав себе винним у справі про найбільший злом акаунтів у Twitter у 2020 році — ідеться про 130 облікових записів, зокрема про сторінки Ілона Маска, Барака Обами і репера Каньє Веста.

Про це пише The Verge.

У 2020 році ОʼКоннор відомий під ніком PlugwalkJoe разом зі змовниками отримав доступ до адміністративних інструментів Twitter. У липні 2020 року зі зламаних акаунтів знаменітостей вони написали серію твітів із проханням перерахувати криптовалюту на конкретний біткоїн-гаманець, щоб отримати взамін подвійну суму грошей. Це дозволило зловмисникам заробити майже $120 тисяч.

Також PlugwalkJoe заволодів обліковим записом зірки TikTok Аддісон Рей. Тоді імʼя акаунта Рей у TikTok змінилося на joeandzak1, а в описі було написано plugwalkjoe zak n crippin.

За даними Міністерства юстиції США, у 2019 PlugwalkJoe з командою зазіхали на обліковий запис Белли Торн у Snapchat і погрожували оприлюднити приватні зображення. Торн публічно подякувала ФБР за арешт О’Коннора.

Окрему справу розглядають у Південному окрузі Нью-Йорка. Там ОʼКоннора та змовників звинувачують у неправомірному доступі до номеру телефону. Це призвело до крадіжки криптовалюти на суму $794 тисячі.