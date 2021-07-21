В Іспанії поліція затримала 22-річного хакера у справі про найбільший злам акаунтів у Twitter

Іспанська поліція заарештувала 22-річного громадянина Великої Британії Джозефа ОʼКоннора у справі про найбільший злом акаунтів у Twitter — ідеться про 130 облікових записів, у тому числі сторінки Ілона Маска, Барака Обами і репера Каньє Уеста.
Про це повідомляє BBC.
ОʼКоннору також предʼявлені звинувачення в зломі акаунтів у TikTok і Snapchat.
У липні 2020 року у зламаних облікових записах написали серію твітів з проханням перевести криптовалюту на конкретний біткоїн-гаманець, щоб отримати взамін подвійну суму грошей.
- Лідером злочинного угрупування назвали 18-річного Грема Кларка, якого 17 березня 2021 року засудили до трьох років вʼязниці з подальшим трирічним випробувальним терміном. Також йому буде заборонено користуватися компʼютером без дозволу влади. За порушення зобовʼязань йому загрожує до 10 років вʼязниці.