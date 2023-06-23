NYT: Китайська фірма відправила великі партії пороху на російський завод боєприпасів у Барнаулі

Китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році щонайменше двічі відправляла до росії великі партії бездимного пороху для виробництва боєприпасів.
Про це пише The New York Times.
За інформацією журналістів, залізничні вагони з десятками тисяч кілограмів бездимного пороху перетнули китайсько-російський кордон у місті Забайкальськ. Порох, якого вистачило б на виготовлення щонайменше 80 мільйонів боєприпасів, прямував до Барнаульського патронного заводу в центрі росії.
Вантаж відправила китайська державна компанія Poly Technologies. Раніше Сполучені Штати наклали на неї санкції за продаж ракетних технологій і підтримку Ірану.
Під час нещодавнього візиту до Пекіну держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай запевнив Сполучені Штати, що не надає росії летальної допомоги у війні з Україною. За його словами, уряд США «наразі не бачив нічого, що суперечить цьому».
«Але те, що нас турбує, — це приватні компанії в Китаї, які можуть надавати допомогу», — додав Блінкен.
За даними експертів, Poly Technologies поставила Барнаульському патронному заводу продукцію на загальну суму майже $2 мільйони. Згідно з митними документами, ці вантажі планували використати у патронах для російських автоматів Калашникова та снайперських гвинтівок.
Відомостей про використання конкретних партій китайського пороху на полі бою в Україні немає, а в митних документах Poly Technologies описала цю продукцію як «складову мисливських патронів іноземного зразка».
- Poly Technologies є дочірньою компанією China Poly Group Corporation, яка належить уряду Китаю. The Wall Street Journal і CNN писали, що Poly Technologies постачала навігаційне обладнання та деталі вертольотів російським державним компаніям.
- У грудні 2022 року Барнаульський патронний завод потрапив під санкції Євросоюзу.
- 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні. Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправити зброю до росії.
- У злитих документах Пентагону також йшлося про те, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї росії. Але там намагаються зберегти це в таємниці.