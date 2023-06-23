ГУР: росія активно закуповує компоненти до ракет через країни, які не приєдналися до санкцій

Російська армія продовжує виробництво крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет завдяки країнам, які не приєдналися до санкцій.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна.

Розвідник каже, що росія продовжить ракетні обстріли, вона намагатиметься порушити логістику ЗСУ й завадити наступу.

«Окупанти почали економити ракетне озброєння, бо восени вони вистрілювали по 80—100 ракет на добу — це виснажило запаси агресора. Тепер ракети з виробництва йдуть одразу в армію», — зазначив він.

Зараз рф змінила тактику до обстрілів:

застосовують хибні цілі — ракети Х-55 без бойової частини;

завдають ударів з С-300 та застосовують крилаті бомби;

покращили тактику використання безпілотників.

Росія почала частіше застосовувати «Кинджал», які раніше вважали невразливими.

Розвідка проаналізувала компоненти до ракет і виявила, що «Іскандери» та «Кинджали» виготовляють через постачання мікросхем з країн, які не приєдналися до санкцій.

Потім журналістка запитала, чи дійсною є інформація про те, що рф за час війни наростила виробництво «Калібрів» та Х-101 у 3—4 рази.

«Дійсно, по цих ракетах, які ви назвали, відбулося зростання виробництва. Це приблизно в 3—4 рази. Так, росіяни виготовляють приблизно сорок-тридцять ракет на місяць, в залежності від типу. «Кинджалів» менше — до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки вищий, ніж це було до війни», — каже Скібіцький.