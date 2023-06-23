The Insider: росія відродила на Кубі базу для стеження за США

Росія відновила діяльність радянського шпигунського центру «Лурдес» на Кубі. Під виглядом дипломатів на острів відправляють працівників розвідки (ГРУ) та випускників спеціальностей, повʼязаних із ракетобудуванням, обчислювальною технікою та точною математикою.

Про це пише The Insider.

Журналістам вдалося це дізнатися, зокрема, завдяки учням у посольській школі, оскільки їхні батьки найчастіше виявлялися не дипломатами, а кадровими офіцерам спецслужб радіоелектронної розвідки та суміжних сфер.

Російський президент путін офіційно закрив «Лурдес» у 2001 році. Тоді кубинці були незадоволені таким рішенням і скандували працівникам ГРУ, які їхали з острова «Зрадники!», бо їхня казна втратила $200 мільйонів на рік.

Однак у липні 2014-го зʼявилися повідомлення про нові секретні домовленості між Кубою та росією: відновив роботу радіоелектронний центр (РЕЦ) «Лурдес» у передмісті Гавани, який здатний перехоплювати дані з американських супутників звʼязку, телефонні переговори та повідомлення із Центру управління польотами NASA у Флориді. Чисельність військового персоналу там колись налічувала близько трьох тисяч людей.

У тому ж 2014 році путін приїхав на Кубу і списав 90% кубинського боргу на суму $35 мільярдів. Потім на острів завітали Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу, Сергій Лавров, Микола Патрушев та інші.

Зараз Куба — під санкціями США. Вона живе за рахунок поставок продовольства, нафти, обладнання та фінансових вливань з інших країн. Через це Гавана підтримує звʼязки з росією та Китаєм. Вона дозволяє будувати в себе шпигунські обʼєкти в обмін на багатомільярдні субсидії та кредити.