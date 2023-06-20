WSJ: Китай планує відкрити військовий тренувальний табір на Кубі

Китай і Куба ведуть переговори про відкриття нового спільного військового тренувального центру на Кубі. Вашингтон занепокоєний, що це може призвести до розміщення китайських військ та в подальшому розвідувальних операцій за сто миль від узбережжя Флориди.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на чинних і колишніх співробітників американської адміністрації.

Переговори про відкриття нової військової бази на північному узбережжі Куби просуваються, але ще не завершені. Адміністрація Байдена паралельно веде перемовини з Кубою, щоб запобігти угоді.

Як зазначає WSJ, наростання занепокоєння у Вашингтоні з приводу китайських амбіцій у карибському регіоні та Латинській Америці відбувається на тлі спроб Білого дому розрядити напруженість у відносинах із Пекіном через торговельні конфлікти й американську підтримку Тайваню, який Китай вважає своєю бунтівною провінцією.

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіну, вочевидь, дав змогу дещо розрядити ситуацію, але держсеку так і не вдалося домовитися з Китаєм про відновлення комунікацій між військовими двох країн з метою уникнення непорозумінь.