Україна повернула тіла 51 захисника

В Україну повернули тіла ще 51 полеглого військового.
Про це пише Мінреінтеграції.
Репатріація тіл військовослужбовців відбулася з тимчасово окупованих територій України за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Україна повертає тіла загиблих військових так, як вимагають норми Женевських конвенцій.
- 30 травня в Україну вдалося повернути тіла ще 79 загиблих військовослужбовців. Тіла українських захисників передали їхнім родинам для поховання.
- 25 травня в Україну з російського полону повернулися 106 військовослужбовців. Також вдалося репатріювати тіла двох іноземців та українки.
- 5 травня Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових.