«Схеми»: Армія росії почала використовувати новий аеродром для ракетних атак на Україну

Російська армія з початком контрнаступу на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.

Про це повідомляє проєкт «Схеми» із посиланням на супутникові знімки.

У ніч на 22 червня з цього аеродрому злетіли борти Ту-22М3 і запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22. Вперше літаки стратегічної авіації Ту-22М3 на цьому аеродромі супутник зафіксував 24 травня 2023 року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників. Ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

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Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину 22 червня на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося 7 літаків стратегічної авіації Ту-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.