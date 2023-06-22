Повітряні сили: Окупанти вночі атакували Україну ракетами «Кинджал», Х-22 і дронами Shahed

Уночі 22 червня російські окупанти атакували Україну ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними іранськими дронами Shahed-136/131.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Загалом російська авіація випустила по Україні три ракети Х-47 «Кинджал», три крилаті Х-22 та чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131. Три дрони збиті, а ракети не долетіли до цілей на Дніпропетровщині.
Ракети Х-22 росіяни запустили із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря. Аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» летіли з МіГ-31К.
- Росіяни вночі завдали ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області — постраждав житловий сектор. А дрони атакували Одеську область, де три з них збили сили ППО, а один влучив у складське приміщення.