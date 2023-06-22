Уночі росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині і дронами по Одещині

Росіяни вночі завдали ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області — постраждав житловий сектор.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газогін, водогін і лінії електропередач, але минулося без жертв.

По Нікопольському району російська армія відкривала вогонь тричі, але люди також не постраждали.

Російські війська в ніч на 22 червня атакували південь України іранськими дронами, три з них знищили сили протиповітряної оборони, а четвертий влучив у складське приміщення на Одещині.

Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.