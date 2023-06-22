У «Дії» зʼявляться пʼять нових сервісів. Серед них — розмитнення та перереєстрація авто

У застосунку й на порталі «Дія» незабаром зʼявляться пʼять нових сервісів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед нових послуг будуть розмитнення та перереєстрація автомобілів у кілька кліків. За словами очільника Мінцифри, вони матимуть «потужний антикорупційний ефект» і заощадять час громадян.

Також Мінцифра працює над сервісами щодо документів про освіту, зміну місця проживання та відшкодування вкладникам збанкрутілих банків.