У «Дії» зʼявляться пʼять нових сервісів. Серед них — розмитнення та перереєстрація авто

У застосунку й на порталі «Дія» незабаром зʼявляться пʼять нових сервісів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Серед нових послуг будуть розмитнення та перереєстрація автомобілів у кілька кліків. За словами очільника Мінцифри, вони матимуть «потужний антикорупційний ефект» і заощадять час громадян.
Також Мінцифра працює над сервісами щодо документів про освіту, зміну місця проживання та відшкодування вкладникам збанкрутілих банків.
- На порталі «Дія» розпочалося бета-тестування автоматичного закриття ФОПів. Скоро можна буде не лише швидко відкрити бізнес, а й закрити.