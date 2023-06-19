Вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти через «Дію». Мінцифри розробляє послугу

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізосіб підписали меморандум, який, зокрема, дозволить повертати кошти збанкрутілих банків через «Дію».

Про це заявив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, обрати наявний або відкрити новий рахунок «єПідтримка» в банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти», — зазначив він.

За його словами, наразі українцям потрібно відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це — 1,4 млн рахунків.

«Послуга в «Дії» допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів до банків», — пояснив міністр.

Як пояснили в Мінцифри, з новою послугою вкладники зможуть:

подати заяву про відшкодування коштів у «Дії»;

перевірити, яку суму їм мають виплатити;

обрати наявний або відкрити новий рахунок «єПідтримка» в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.

У Мінцифри радять стежити за оновленнями, щоб не пропустити запуск послуги.