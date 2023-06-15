«Дія» запустила тестування автоматичного закриття ФОПів

На порталі «Дія» розпочалося бета-тестування автоматичного закриття ФОПів. Наразі Мінцифри шукає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

До тестування можуть долучитися фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Незабаром можна буде не лише швидко відкрити бізнес, а й закрити.

«Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливить помилки в заяві. Все, що вам треба, — перевірити інформацію та поставити електронний підпис», — повідомив віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров.