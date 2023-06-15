«Дія» запустила тестування автоматичного закриття ФОПів

На порталі «Дія» розпочалося бета-тестування автоматичного закриття ФОПів. Наразі Мінцифри шукає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
До тестування можуть долучитися фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Незабаром можна буде не лише швидко відкрити бізнес, а й закрити.
«Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливить помилки в заяві. Все, що вам треба, — перевірити інформацію та поставити електронний підпис», — повідомив віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров.
- У 2020 році Мінцифри запустило реєстрацію бізнесу онлайн через портал «Дія». Відкрити ФОП можна було за 10 хвилин. Відтоді процес автоматизували, забравши з нього людину-реєстратора, і скоротили за часом у пʼять разів. Оновлену послугу Мінцифри презентувало на Diia Summit навесні 2021 року.