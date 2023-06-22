Частка українських фільмів у національному прокаті зросла до 27%

У червні 2022 року український кінопрокат став відновлюватися після початку російського вторгнення. На сьогодні частка українського кіно в національному бокс-офісі сягнула 27% (частка українських релізів за п’ять місяців 2023-го).

Про це сказала в інтервʼю Інтерфакс-Україна гендиректорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

За її словами, загальний бокс-офіс оцінюється в понад 800 мільйонів гривень, бокс-офіс українських фільмів – у майже 216 мільйонів.

«Звичайно, зараз трохи вужчий вибір іноземного кіно, але блокбастери все одно в Україну приходять. Тому такий визначний стрибок до 27% — не випадковість, а тенденція, що люди свідомо обирають своє кіно», — вважає вона.

Ярмощук також відзначила розширення представленості українського контенту на Netflix. «Якщо раніше це були тільки повнометражні фільми, то з цього року на Netflix уже доступні українські серіали», — сказала вона.