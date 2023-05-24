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На Каннському фестивалі 11 українських фільмів отримали пів мільйона євро на розвиток

Автор:
Софія Телішевська
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На Каннському кінофестивалі 11 українських проєктів отримали €523 тисячі на розвиток і завершення виробництва.

Гроші на розвиток отримали:

  • Special Treat Антоніо Лукіча — €50 000;
  • «До перемоги!» Валентина Васяновича — €49 950;
  • «Нечиста сила» Романа Любого — €42 200;
  • «Зола, що осідає шарами на поверхні» Зої Лактіонової — €25 000;
  • «Не повна картина» Марини Степанської — €25 000;
  • «Тіні режисерки» Поліни Кельм — €25 000.

Ще пʼять проєктів отримали кошти для завершення виробництва:

  • «Редакція» Романа Бондарчука — €75 000;
  • Nice Ladies Марії Пономарьової — €66 310;
  • «Поема для маленьких людей» Івана Сауткіна — €66 040;
  • «Картина на запам’ять» від Ольги Черних — €58 500;
  • «Глядєлов» Оксани Кравцової — €40 000.

Фонд європейської солідарності для українських фільмів – це ініціатива, яку в травні 2022 року у Каннах запустили члени Асоціації директорів європейських кіноагентств (EFAD). Спеціальна програма підтримки українських кінематографістів скерована на допомогу в завершенні виробництва фільмів, розробці нових проєктів, а також сприянні розвитку копродукції.

  • Каннський кінофестиваль — це міжнародний кінофестиваль, який щороку проводять у французькому місті Канни. Він вважається однією з найпрестижніших подій у світі кіно.