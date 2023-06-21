Британська розвідка: Росія будує оборонні позиції на півночі Криму в очікуванні українського наступу

Британська розвідка показала російські оборонні укріплення на півночі Криму.
Про це Міноборони Великої Британії написало у Twitter.
Окупанти збудували їх за 3,5 кілометра на північ від міста Армянськ, а саме на вузькому перешийку, який сполучає півострів з Херсонською областю. Протяжність укріплень становить девʼять кілометрів.
Найімовірніше, російські окупанти готуються до того, що українські війська спробують зайти в Крим.
- Раніше «Схеми» показали супутникові знімки того, як окупанти окопуються в Криму. На них видно численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя.