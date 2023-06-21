Генштаб: Російське військо вже втратило 222 тисячі окупантів. Активні бої тривають на чотирьох напрямках

Окупанти зосереджуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за добу було 40 боєзіткнень із Силами оборони України. Російське військо втратило вже 222 тисячі окупантів

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Росіяни наступали в напрямку Кремінна — Ямполівка на Лиманському напрямку. Безуспішно вели наступ і в напрямку Оріхово-Василівки Донецької області під Бахмутом. Знову намагалися штурмувати Авдіївку і без успіху наступали в напрямку Новомихайлівки на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть оборонні дії.

Водночас росіяни активно розповсюджують інформацію про евакуацію на випадок прориву Сил оборони України. Наприклад, у Генічеську Херсонської області на телефони колаборантів приходять SMS із детальними інструкціями та координатами точок евакуації.

Українська авіація за добу завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу ворога та три — по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об’єктів росіян.

Загалом за добу військо рф втратило 540 окупантів, девʼять танків, 21 бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО та інше.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ