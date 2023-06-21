Повітряні сили: ППО вночі збила шість дронів. Усі вони були на Хмельниччині

Уночі 21 червня сили протиповітряної оборони збили в повітряному просторі Хмельницької області шість іранських ударних дронів Shahed-136/131. Вони летіли з північного напрямку.
Про це повідомили Повітряні сили.
Також українські захисники за минулу добу ліквідували чотири розвідувальні безпілотники різних типів.
Протягом доби авіація Повітряних сил здійснила десятки вильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах російських військ.
- Уночі проти 29 травня російські війська атакували Хмельницьку область, через що постраждав військовий обʼєкт — зайнялася пожежа на складах з паливом та іншими бойовими матеріалами.