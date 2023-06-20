Командування нагородило зенітників, які збили усі «Кинджали» над Києвом

За останні два місяці українські військові знищили 13 російських гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал» та понад двадцять балістичних ракет.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук.

За успішну роботу командування нагородило воїнів зенітних ракетних військ Повітряних сил, які захищають Київщину (і не тільки) від російських атак.

«Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК «Patriot» і зруйнували міф про «непереможний» російський «Кинджал», — розповів він.

4 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинджал». Загалом Сили протиповітряної оборони у травні знищили над Києвом сім аеробалістичних ракет «Кинджал», а 16 червня — ще шість .