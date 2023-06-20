Премʼєр-міністром Фінляндії став Петтері Орпо. Тепер Санна Марін остаточно йде у відставку

Парламент Фінляндії схвалив призначення лідера Національної коаліційної партії (NCP) Петтері Орпо на посаду премʼєр-міністра. Тепер Санна Марін офіційно складе повноваження.
Про це пише Reuters.
У передвиборчій кампанії Орпо обіцяв скоротити дефіцит державного бюджету за рахунок скорочення видатків, зниження податків і стимулювання появи нових робочих місць у приватному секторі.
Водночас консервативний правий уряд нового премʼєра хоче змінити імміграційну політику, зменшити квоти на біженців, ускладнити процес отримання громадянства Фінляндії тощо.
- У Фінляндії сформували нову урядову коаліцію після двох з половиною місяців переговорів. Її очолить нещодавно обраний премʼєр-міністр Петтері Орпо. Журналісти вже кажуть, що уряд буде найбільш правим із часів Другої світової війни.
- Уряд експремʼєр-міністра Санни Марін був у статусі тимчасового і працював до формування нового на чолі з коаліцією Петтері Орпо.
- На парламентських виборах Соціал-демократична партія тодішньої премʼєр-міністра Фінляндії Санни Марін поступилася правій Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтері Орпо.