У Фінляндії сформували нову урядову коаліцію. Вона найбільш права з часів Другої світової війни

У Фінляндії сформували нову урядову коаліцію після двох з половиною місяців переговорів. Її очолить нещодавно обраний премʼєр-міністр Петтері Орпо. Журналісти вже кажуть, що уряд буде найбільш правим з часів Другої світової війни.
Про це пише Associated Press.
До нового уряду ввійдуть Національна коаліційна партія, де головує Орпо, правоцентристська партія «Істинні фіни», Шведська народна партія та християнські демократи. «Лівих» в уряді не буде.
Попередній уряд на чолі із Санною Марін був пʼятипартійною лівоцентристською коаліцією.
- На парламентських виборах Соціал-демократична партія премʼєр-міністра Фінляндії Санни Марін поступилася правій Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтері Орпо.
- Лідер партії, яка отримала на парламентських виборах більшість голосів, традиційно отримує першочергове право на формування нового уряду. Цього разу створення нової правлячої коаліції обіцяло бути довгим і важким, бо низка партій уже відхилила можливість співпраці з правими популістами.