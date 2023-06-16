У Фінляндії сформували нову урядову коаліцію. Вона найбільш права з часів Другої світової війни

У Фінляндії сформували нову урядову коаліцію після двох з половиною місяців переговорів. Її очолить нещодавно обраний премʼєр-міністр Петтері Орпо. Журналісти вже кажуть, що уряд буде найбільш правим з часів Другої світової війни.

Про це пише Associated Press.

До нового уряду ввійдуть Національна коаліційна партія, де головує Орпо, правоцентристська партія «Істинні фіни», Шведська народна партія та християнські демократи. «Лівих» в уряді не буде.

Попередній уряд на чолі із Санною Марін був пʼятипартійною лівоцентристською коаліцією.