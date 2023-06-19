Уряд відповів на петицію з вимогою звільнити міністра культури Олександра Ткаченка

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль не зміг встановити в петиції факти та обставини, які б давали підстави звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури.
Відповідь на петицію уряд оприлюднив 19 червня.
Також Ткаченко надіслав лист Cекретаріату Кабінету міністрів щодо цієї петиції, де відкидає всі звинувачення в неналежному виконанні обовʼязків.
- Автор петиції — Юрій Шиян, 2 червня його петиція про звільнення Олександра Ткаченка з посади набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. «Недотриманням слова привселюдно осквернив памʼять усіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка», — йдеться в тексті петиції.