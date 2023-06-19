Уряд відповів на петицію з вимогою звільнити міністра культури Олександра Ткаченка

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль не зміг встановити в петиції факти та обставини, які б давали підстави звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури.

Відповідь на петицію уряд оприлюднив 19 червня.

Також Ткаченко надіслав лист Cекретаріату Кабінету міністрів щодо цієї петиції, де відкидає всі звинувачення в неналежному виконанні обовʼязків.