Петиція про звільнення міністра культури Олександра Ткаченка зібрала підписи

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Петицію було подано ще 7 березня. Її автор Юрій Шиян просить прем’єра дати подання до Верховної Ради про звільнення Ткаченка у зв’язку «з неналежним виконанням [ним] посадових обовʼязків». Автор вважає, що Ткаченок «спричинив стагнацію в культурній сфері».

«Недотриманням слова, привселюдно осквернив памʼять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка», — йдеться в тексі.