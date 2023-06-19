На Одещині працівник військкомату вистрілив у повітря під час сварки з чоловіком. Поліція почала розслідування

У місті Рені Одеської області працівник військкомату вистрілив у повітря під час перепалки з чоловіком, якому хотів вручити повістку. Поліція розпочала кримінальне провадження події, яку кваліфікували як хуліганство.
Правоохоронці зʼясували, що один із представників військкомату вистрілив угору зі стартового пістолета. Зброю в нього забрали разом із набоями, стріляною гільзою та іншими речовими доказами.
За це чоловіку загрожує від трьох до семи років увʼязнення.
- У Черкасах під час видачі повістки працівники ТЦК побили цивільного. Керівництво почало перевірку, а поліція почала розслідування.