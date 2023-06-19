Amazon, Hilton та інші великі компанії обіцяють працевлаштувати тисячі біженців у Європі

Великі міжнародні компанії, такі як Amazon, Marriott і Hilton, обіцяють працевлаштувати 13 тисяч біженців у Європі, зокрема українців, протягом трьох років.

Про це пише Associated Press.

Напередодні Всесвітнього дня біженців (20 червня) понад 40 корпорацій заявили, що наймуть, підключать до роботи або навчать загалом 250 тисяч біженців, 13 680 з яких отримають роботу безпосередньо в цих компаніях.

Amazon планує працевлаштувати щонайменше пʼять тисяч біженців протягом трьох років у Європі, Marriott і Hilton — по 1 500 кожна, Starbucks і ISS — по тисячі кожна. До працевлаштування біженців також долучаться бренди Adidas, Starbucks, LʼOreal, PepsiCo та Hyatt.