ООН: Кількість вимушено переміщених людей у світі досягла рекордних 110 мільйонів

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що кількість вимушено переміщених людей в усьому світі зросла до рекордних 110 мільйонів людей.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно зі звітом Управління верховного комісара ООН у справах біженців, збільшення ВПЛ приблизно на 19 мільйонів є найбільшим річним стрибком за всю історію.

Гранді назвав цю ситуацію «обвинувальним вироком».

«Ми живемо в дуже поляризованому світі, де міжнародна напруженість вливається в гуманітарні питання», — наголосив він.

Зазначається, що протягом двох десятиліть до початку громадянської війни в Сирії у 2011 році глобальний рівень вимушено переміщених людей був «стабільним» становив близько 40 мільйонів біженців.

Нині у світі більш ніж одна людина з кожних 74 вважається вимушено переміщеною.

Гранді заявив, що причинами зростання цього показника є конфлікти, переслідування, дискримінація, насильство та зміна клімату.