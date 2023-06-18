Єврокомісар: ЄС прискорить поставки зброї в Україну

Європейський Союз прискорює поставки зброї в Україну, щоб підтримати контрнаступ проти російських військ.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтервʼю французькій газеті Le Parisien, пише Reuters.

«Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї та боєприпасів — це війна високої інтенсивності, у якій вони відіграють вирішальну роль», — сказав Бретон, коментуючи обіцянку передати Україні мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців.

Він додав, що Європа готується до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше.