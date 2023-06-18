ЗСУ за добу знищили понад чотири роти окупантів на Таврійському напрямку

Втрати ворога вбитими та пораненими на Таврійському напрямку за минулу добу перевищили чотири роти (приблизно 400 людей).

«Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога», — зазначив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За словами командувача, також на цьому напрямку українські воїни знищили та пошкодили 77 одиниць військової техніки противника.

Сили оборони впродовж 17 червня знищили приблизно 650 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 219 820 своїх солдатів у війні проти України.