Росія втратила ще 650 окупантів вбитими

Російська армія протягом 17 червня втратила 650 військових, сім танків, понад десять одиниць артилерії та два гелікоптери. Від початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 220 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

танки — 3 984 ( +7 за вчора );

); бойові броньовані машини — 7729 ( +23 );

); артилерійські системи — 3 847 ( +13 );

); реактивні системи залпового вогню — 610 ( +1 );

); засоби протиповітряної оборони — 364;

літаки — 314;

гелікоптери — 304 ( +2 );

); безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3 371 ( +7 );

); крилаті ракети — 1 211;

кораблі й катери — 18;

автомобільну техніку та автоцистерни — 6 571 ( +14 );

); спеціальну техніку — 522 (+2).

Україна не розголошує дані про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.