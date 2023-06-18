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Росія втратила ще 650 окупантів вбитими

Автор:
Софія Телішевська
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Російська армія протягом 17 червня втратила 650 військових, сім танків, понад десять одиниць артилерії та два гелікоптери. Від початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 220 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

  • танки — 3 984 (+7 за вчора);
  • бойові броньовані машини — 7729 (+23);
  • артилерійські системи — 3 847 (+13);
  • реактивні системи залпового вогню — 610 (+1);
  • засоби протиповітряної оборони — 364;
  • літаки — 314;
  • гелікоптери — 304 (+2);
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3 371 (+7);
  • крилаті ракети — 1 211;
  • кораблі й катери — 18;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 6 571 (+14);
  • спеціальну техніку — 522 (+2).

Україна не розголошує дані про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.