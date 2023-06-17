Байден заявив, що не спростить умови для вступу України до НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що не спростить барʼєри для вступу України до НАТО.

Про це він заявив журналістам перед відʼїздом до Філадельфії 17 червня, цитує CNN.

«Ні. Тому що вони мають відповідати тим же стандартам. Тож я не збираюся спрощувати. Я думаю, що вони зробили все, що повʼязане з демонстрацією здатності до військової координації, але є ціле питання, чи безпечна їхня система? Це не корумповано? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна НАТО? Я гадаю, що це буде. Я гадаю, що може. Але це не автоматично», — відповів Байден журналістам.

CNN раніше повідомляв, що Байден та його команда ведуть важливу розмову з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна може приєднатися. 16 червня канал CNN із посиланням на джерело повідомив, що Байден не проти усунути одну з перешкод для вступу України до НАТО. Наприклад, він був би готовий відмовитися від Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України — це «програма консультацій, допомоги та практичної підтримки з урахуванням індивідуальних потреб країн, які бажають вступити до Альянсу». Це процес, який інші країни повинні були зробити для вступу до НАТО.

Видалення пункту про ПДЧ буде невеликим кроком до полегшення вступу України до НАТО, запропонував його Байдену генсек Альянсу Єнс Столтенберг.