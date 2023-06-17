Генштаб: Росія зосередила зусилля на чотирьох напрямках і втратила 670 окупантів. Яка ситуація на фронті

Між Силами оборони України та російським військом за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Також усі ворожі атаки українські військові відбили в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку росіяни наступали в напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, проте успіху не мали. На Запоріжжі й Херсонщині ворог в обороні.

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Бійці України знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, пʼять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та ще два важливі об’єкти росіян.

Загалом за добу російські окупанти втратили 670 військових, 12 танків, 23 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, три РСЗВ, один гелікоптер і ще одиницю спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ