Повітряні сили знищили ще один російський гелікоптер Ка-52

На Донецькому напрямку українські військові з підрозділу Повітряних сил збили російський ударний гелікоптер Ка-52. Його орієнтовна вартість — $16 млн.
Про це пише пресслужба Командування Повітряних сил ЗС України.
Це сталося близько 21:00 16 червня.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 червня Сили оборони України за час повномасштабної війни ліквідували 301 ворожий вертоліт і 314 літаків.
- 15 червня українські військові — морпіхи 36 бригади — теж збили Ка-52. Перед цим росіяни втратили свій «Алігатор» (ще одна назва гелікоптера) 12 червня.