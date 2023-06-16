Сили оборони за добу ліквідували 590 окупантів, 10 ворожих танків і 24 БпЛА

Сили оборони за минулу добу знищили приблизно 590 російських окупантів. Загалом від 24 лютого 2022 року росія втратила вбитими 218 500 своїх солдатів у війні проти України.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
- танки — 3 965 (+10 за вчора);
- бойові броньовані машини — 7 683 (+16);
- артилерійські системи — 3 812 (+19);
- реактивні системи залпового вогню — 606 (+2);
- засоби протиповітряної оборони — 364;
- літаки — 314;
- гелікоптери — 301;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3 357 (+24);
- крилаті ракети — 1 199;
- кораблі й катери — 18;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 6 519 (+13);
- спеціальну техніку — 519.
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.