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Сили оборони за добу ліквідували 590 окупантів, 10 ворожих танків і 24 БпЛА

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Сили оборони за минулу добу знищили приблизно 590 російських окупантів. Загалом від 24 лютого 2022 року росія втратила вбитими 218 500 своїх солдатів у війні проти України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

  • танки — 3 965 (+10 за вчора);
  • бойові броньовані машини — 7 683 (+16);
  • артилерійські системи — 3 812 (+19);
  • реактивні системи залпового вогню — 606 (+2);
  • засоби протиповітряної оборони — 364;
  • літаки — 314;
  • гелікоптери — 301;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3 357 (+24);
  • крилаті ракети — 1 199;
  • кораблі й катери — 18;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 6 519 (+13);
  • спеціальну техніку — 519.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.