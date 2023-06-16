Бельгія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійшло

Рада міністрів Бельгії схвалила 15-й пакет допомоги Україні, повідомила міністр оборони Людивін Дедондер для RTBF.
У рамках цього пакета Міноборони Бельгії надасть українським військовим гусеничні бронетранспортери типу М113. Спочатку їх закуплять, а потім бельгійська промисловість приведе їх до робочого стану перед відправкою.
Це коштуватиме Бельгії близько $12 мільйонів.
- M113 має стандартне передньомоторне компонування із розміщенням моторного відділення у правій лобовій частині, трансмісійного відділення в лобовій частині, відділення управління в лобовій частині ліворуч, а обʼєднаного бойового і десантного відділення — у кормовій частині машини. Броньовий корпус M113 є жорсткою коробчастою конструкцією.
- Тиждень тому Бельгія затвердила чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні. У нього ввійшли боєприпаси калібру 105 мм на $35 мільйонів.
- Наприкінці січня Бельгія виділила найбільший пакет військової допомоги для України на €92 мільйони, куди увійшли, зокрема, ракети AMRAAM і кулемети Minimi. Бельгія також готова навчати українських пілотів літати на американських винищувачах F-16. Але передати такі літаки самостійно поки що не може.